La Juventus Turin veut faire revenir Randal Kolo Muani !

L’aventure de Randal Kolo Muani au PSG ne s’est pas passé comme prévu. Recruté à l’été 2023 en grande pompe contre 90 millions d’euros après une énorme saison avec l’Eintracht Francfort, l’attaquant français était attendu pour être le parfait complément à Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé à son arrivée dans la capitale. Finalement, le joueur formé à Nantes ne s’est jamais adapté aux demandes de Luis Enrique et n’a jamais su trouver son rythme dans l’équipe parisienne. Pris en grippe par certains supporters, l’international français a bouclé une première saison à 12 buts en 44 matches à Paris. Un rendement insuffisant pour un recrutement si important pour le club francilien.



Lors de la saison 2024-2025, RKM n’a pas su faire taire ses détracteurs et un prêt lors du mercato d’hiver apparaissait comme étant la meilleure solution pour toutes les parties. Ainsi, l’attaquant polyvalent de 27 ans est parti se relancer du côté de la Juventus Turin. Un choix payant tant ses six mois à la Vieille Dame ont été une franche réussite sur le plan personnel. En 22 matches avec le club piémontais, Kolo Muani a collectionné 10 buts. De retour à un niveau intéressant, Kolo Muani voulait naturellement retourner dans le Piémont cet été. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu et après de longues négociations, Tottenham s’est immiscé dans le dossier et a raflé la mise.



La Juventus Turin veut récupérer Kolo Muani mais…

Finalement, l’aventure en terres londoniennes ne se passe pas réellement comme prévu pour le natif de Bondy. Auteur d’un simple doublé…face au PSG, Kolo Muani tâtonne et n’a pas inscrit le moindre but en Premier League dans une équipe londonienne à la dérive, 14e de Premier League. Parti pour rester cet hiver à Londres, Kolo Muani pourrait finalement être sauvé par la Juventus Turin. En effet, à en croire les dernières informations de Sky Italia et de Sky Sports, la Vieille Dame est prête à tenter le coup Kolo Muani pour cet hiver. Une opération qui reste quand même difficile à imaginer pour différentes raisons.



Dans un premier temps, le média anglais explique que Tottenham n’entend pas faire partir de joueurs de l’équipe première cet hiver. Pourtant, le média italien explique que le joueur pourrait quitter les Spurs si ces derniers ne terminent pas dans le top 8 de la Ligue des Champions. Actuellement cinquième de phase régulière, le club de Londres affronte l’Eintracht Francfort ce mercredi (21h). Même si Luciano Spalletti apprécie beaucoup son profil selon nos confrères transalpins, il faudrait également connaître la position du PSG dans cette affaire. Une chose est sûre, la Juventus Turin pourrait s’offrir un renfort totalement inattendu dans les derniers jours du mercato hivernal !