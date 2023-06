Condamnation de Sonko: « Tout ça pour ça », s'exclame Mamoudou Ibra Kane

Les réactions pleuvent de partout depuis la Condamnation de Ousmane Sonko sur le procès Sweat beauté. Mamoudou Ibra Kane membre du F24 s’interroge sur les chefs d’accusations contre la maire de Ziguinchor et sollicite une réelle séparation des pouvoirs.



« Ousmane Sonko condamné à 2 ans de prison ferme pour "corruption de la #jeunesse". Mais où sont passés le viol et les menaces de mort avec arme ? Tout ça pour ça !!! Il faut une réelle séparation des pouvoirs », a déclaré le président de demain c’est maintenant.



Mamoudou Ibra Kane, candidat déclaré à la présidentielle de 2024 s’est aussi questionné sur les responsables de cette « sourdine ». « Qui sont les vrais responsables de cette sordide "affaire" qui a coûté à des familles, des morts, des blessés en plus des immenses pertes économiques pour le pays ? Qui de Mlle Adji Sarr : bourreau ou victime d'un montage ? ».



Le leader de Pastef (opposition) Ousmane Sonko a été condamné jeudi par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar à 2 ans d’emprisonnement ferme pour corruption de jeunesse. M. Sonko a été acquitté des faits de viols et de menaces de mort pour lesquels une plainte lui a été servie par Adji Sarr, une jeune masseuse de Dakar.