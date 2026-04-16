Gouvernance locale : La Cour des comptes va auditer la gestion des espaces naturels dans 16 communes

La Chambre des collectivités territoriales (CCT) de la Cour des comptes a officiellement lancé, ce jeudi 16 avril 2026 à Dakar, un dispositif de vérification dédié à la préservation et à la valorisation des Espaces Naturels Protégés (ENP) par les communes. Ce programme d'audit, qui s'étalera sur une période de cinq ans, vise à évaluer la contribution réelle des municipalités à la gestion durable de ces écosystèmes stratégiques.







Selon Amadou Ba Mbodj, président par intérim de la CCT, l'objectif est d'inciter les communes, considérées comme des « acteurs clés », à assurer une exploitation durable de ce patrimoine naturel. L'évaluation portera spécifiquement sur six espaces naturels protégés répartis dans 16 communes du pays. Contrairement au contrôle juridictionnel classique, cet audit de performance s'appuie sur des critères rigoureux pour mesurer l'efficacité des politiques publiques locales en matière d'environnement.







Le Premier président de la Cour des comptes, Mamadou Faye, a souligné que la valeur ajoutée de cette mission réside dans la formulation de recommandations constructives pour accroître l'efficience de l'action communale. Il a toutefois précisé que la réussite de cet audit dépendra étroitement de la collaboration entre les représentants de l'État, les maires, les conservateurs et les présidents des comités de gestion des espaces concernés.







Ce nouveau mécanisme de contrôle se veut un outil de transparence et de redevabilité. En s'appuyant sur un socle juridique national et supranational, la Cour des comptes entend garantir que les générations actuelles et futures puissent continuer à bénéficier de ces ressources naturelles qualifiées d'« inestimables ».

