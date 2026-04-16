Industrie pharmaceutique : Le Sénégal mise sur la production locale pour stopper les importations

Le gouvernement sénégalais a réaffirmé, ce jeudi 16 avril 2026 à Diamniadio, sa détermination à rompre avec la dépendance extérieure pour l'approvisionnement en produits de santé. Lors d'une réunion du Comité de pilotage de l’Unité de gestion du projet de développement de l’industrie pharmaceutique locale (UGP/Pharma), le Secrétaire général du ministère de la Santé, Serigne Mbaye, a annoncé une stratégie visant à doper la production nationale de médicaments essentiels, de vaccins et de dispositifs médicaux.







L'ambition affichée est de transformer le Sénégal en un hub médical et pharmaceutique de référence à l'échelle régionale. Le plan stratégique de l’UGP prévoit, dès cette année 2026, une accélération majeure du processus industriel pour mener le pays vers l'autonomie. Cette transformation structurelle est désormais érigée en « pilier vital » de la souveraineté sanitaire nationale, permettant de sécuriser l'accès aux soins tout en stimulant l'économie locale.







Cette dynamique bénéficie d'un soutien international soutenu, notamment de la part de la Team Europe. Présent à la rencontre, le chef de la coopération à l’Ambassade de Belgique, Robin Thiers, a rappelé que les partenaires européens appuient cette relance depuis 2021. Ce soutien s'aligne désormais sur la « Vision 2050 » des autorités sénégalaises, avec une approche globale touchant l'ensemble de l'écosystème, de la recherche à la production industrielle.







Placée sous la tutelle du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, l'UGP/Pharma a pour mission de coordonner les réformes et de mobiliser les investissements publics comme privés. Cette instance doit assurer le suivi rigoureux des projets de production de vaccins, dont l'état d'avancement a été jugé prioritaire par les parties prenantes lors de cette session de travail.

