Condamnation de Sonko: "la justice confirme le complot ourdi de l'Etat", selon Guy Marius Sagna

Le parlementaire Guy Marius Sagna estime que la condamnation de Ousmane Sonko dans l'affaire Sweet Beauty est un complot d'Etat qui vient être confirmé par la justice.

​

«La justice vient de confirmer le complot d'État cousu de mensonges d'État de Macky Sall contre Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est blanc comme neige comme nous l'avons toujours dit. Ousmane Sonko est coupable d'être le chef de file du courant politique des patriotes panafricains du Sénégal et d'avoir un programme anti-néocolonial », a réagi Guy Marius Sagna depuis l’Assemblée nationale.



Poursuivant son argumentaire, l’activiste « dénonce la justice couchée et corrompue qui a servi d'instrument pour rendre inéligible Ousmane Sonko. » Mais il assure que « la candidature de Ousmane Sonko dépend du peuple sénégalais ». Et que la « résistance constitutionnelle se poursuivra ».



S'il y a quelqu'un qui est inéligible, avertit Guy Marius Sagna « c'est le président Macky Sall. »



Le leader de Pastef (opposition) Ousmane Sonko a été condamné jeudi par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar à 2 ans d’emprisonnement ferme pour corruption de jeunesse. M. Sonko a été acquitté des faits de viols et de menaces de mort pour lesquels une plainte lui a été servie par Adji Sarr, une jeune masseuse de Dakar.