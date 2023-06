Condamnation de Sonko : « un procès politique accouche d'un verdict inique », réagit Dr Babacar Diop

Dr Babacar Diop, leader des « FDS le Guelwaar » a réagi à la condamnation à 2 ans de prison de ferme, de l’opposant Ousmane Sonko. Il estime qu’ « un procès politique accouche d'un verdict inique ».



« Comme on pouvait s'y attendre, un procès politique accouche d'un verdict inique. Condamner Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse est la manifestation la plus achevée de la corruption de la justice dans notre pays », a réagi Dr Diop.



Qui poursuit : « Ce verdict est à la fois un acquittement pour Ousmane Sonko de l'accusation contre le viol et une condamnation morale de la justice contre elle-même. La machine judiciaire infernale entre les mains du tyran a déroulé ses procédures, ses preuves, son jugement et son exécution sans le moindre souci de vérité et de justice. Il faudra du temps pour laver cette souillure morale ».



« Que les Patriotes de Pastef comprennent que le verdict des tribunaux corrompus est différent du verdict supérieur de l'histoire. La lutte continue », a-t-il soutenu.



Le leader de Pastef (opposition) Ousmane Sonko a été condamné jeudi par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar à 2 ans d’emprisonnement ferme pour corruption de jeunesse.



M. Sonko a été acquitté des faits de viols et de menaces de mort pour lesquels une plainte lui a été servie par Adji Sarr, une jeune masseuse de Dakar.