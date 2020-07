Condamné à deux mois de prison avec une amende de 300 mille Fcfa... pour avoir giflé sa collègue

Attrait hier à l’audience des flagrants délits du Tgi de Dakar, Pape Serigne Ndongo a reconnu sans ambages les faits de coups et blessures sur la dame Ndeye Mariama Soda Fall. « J’étais devant mon bureau quand Mme Faye est venue me demander l’argent de la caisse. Comme j’étais concentré sur un client, je l’ai un peu ignorée. Elle est revenue après, très en colère, en disant que je suis mal éduqué. Je lui ai retourné ses accusations d’impolitesse. Elle m’a alors giflé avant de prendre l’imprimante pour me la jeter dessus. C’est là, que j’ai riposté en lui donnant une gifle », s’est défendu le prévenu. Comme s’il tentait de justifier son acte, le sieur Serigne Ndongo ajoute : « la dame s’était battue avec son mari le jour avant. En venant au bureau le lendemain, elle nous voyait comme des ennemis ».



Pour Me Ibrahima Mbengue, avocat de la partie civile, sa cliente est atteinte dans sa chair et dans sa dignité. La robe noire estime que la femme n’a que sa beauté et l’homme devrait se distinguer d’une autre manière, mais pas celle de lever la main sur une femme. « Le prévenu n’a pas regretté son acte », a soutenu Me Mbengue. La partie civile réclame 5 millions de francs de dommages et intérêts. Pour la répression du délit, le ministère public a requis trois mois de prison ferme. Quant au conseil de la défense, Me Abdoulaye Tall, il a plaidé la légitime défense pour son client qui a riposté à la gifle que lui a administrée sa collègue. « Mon client n’a fait que se défendre parce que il a été le premier à recevoir une gifle. En plus, la dame s’est saisie d’une imprimante pour la jeter sur la figure de mon client. On nous dit que la femme doit être belle. Donc, l’homme doit rester dans sa laideur », a ironisé le conseil de la défense.



« C’est un dossier très simple, mon client a reçu une gifle et pour garder sa dignité, il a riposté. C’est la légitime défense », a soutenu Me Tall qui a sollicité une application bienveillante de la loi pour le prévenu. Rendant son verdict, le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits pour lesquels il était poursuivi. Pape Serigne Ndong a été condamné à deux mois assortis du sursis et à payer la somme de 300.000 francs de dommages et intérêts à sa collègue et plaignante.



Le Témoin