CAN 2025 : un supporter de la RDC devient une star des tribunes au Maroc !

Depuis le début de la CAN au Maroc, un supporter de la République démocratique du Congo attire toutes les attentions. Michel Kuka Mboladinga, surnommé « Lumumba », assiste aux matches debout, immobile du coup d’envoi au coup de sifflet final. Son attitude singulière en a fait une véritable mascotte de la compétition, au point que de nombreux spectateurs se pressent autour de lui après chaque rencontre pour prendre des photos.
Ce surnom est un hommage à Patrice Lumumba, figure majeure de l’indépendance congolaise et premier Premier ministre du pays en 1960. Artiste et animateur, Michel Kuka Mboladinga explique cette mise en scène comme une expression de son travail et de sa foi. Il compte poursuivre ce rituel lors du huitième de finale très attendu face à l’Algérie.
