CAN 2025 : un supporter de la RDC devient une star des tribunes au Maroc !

Depuis le début de la CAN au Maroc, un supporter de la République démocratique du Congo attire toutes les attentions. Michel Kuka Mboladinga, surnommé « Lumumba », assiste aux matches debout, immobile du coup d’envoi au coup de sifflet final. Son attitude singulière en a fait une véritable mascotte de la compétition, au point que de nombreux spectateurs se pressent autour de lui après chaque rencontre pour prendre des photos.