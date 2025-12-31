Roberto Carlos opéré en urgence au Brésil pour un problème cardiaque

Roberto Carlos a vécu une grosse frayeur. L’ancien footballeur du Real Madrid et international auriverde (127 matchs, 11 buts) a été hospitalisé à São Paulo après la découverte d’un problème cardiaque lors d’examens réalisés pour un caillot sanguin à la jambe. Une IRM complète a révélé qu’une partie importante de son cœur ne fonctionnait pas correctement, ce qui a nécessité une intervention d’urgence au Brésil.



Un cathéter lui a été posé au cours d’une opération qui a duré près de trois heures, au lieu des quarante minutes prévues, en raison d’une complication, mais tout s’est finalement bien passé.Selon le quotidien AS, le Brésilien est désormais hors de danger et restera en observation pendant 48 heures par précaution. Roberto Carlos a tenu à rassurer en déclarant : « Maintenant, je vais bien ».



Présent au Brésil pour les fêtes avec son épouse et l’un de ses fils, l’ancien joueur — aujourd’hui ambassadeur du Real Madrid et résident en Espagne — s’était rendu à l’hôpital pour un simple contrôle de routine.