Commercialisation des produits horticoles : l’ARM envisage des mesures pour la structuration du secteur

Le directeur général de l’Agence de régulation des marchés (ARM), Babacar Sembène, a annoncé qu’une proposition sera faite au gouvernement à travers le ministre de l’Industrie et du Commerce, pour parvenir à un arrêté visant à encadrer les prix de commercialisation des produits horticoles.



Selon l'Agence Sénégalaise de Presse (APS), cette annonce a été faite à Thiès (70km de Dakar), lors d’un Comité régional de développement (CRD) consacré à l’évaluation de la campagne horticole 2024-2025 et à la préparation de la campagne de commercialisation 2025-2026.



Concernant la question des magasins de stockage, Babacar Sembène a révélé que sa structure a déjà «sécurisé une capacité de 10.000 tonnes en chambre froide pour uniquement la zone des Niayes concernant la pomme de terre». Il a aussi ajouté qu’il compte «réceptionner à la période de mars-avril 2026 d’autres capacités de stockage ».