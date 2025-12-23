Condamné par la justice belge pour des faits de terrorisme : Alilou Soufiane arrêté à Keur Ayib

Un ressortissant belge d’origine marocaine, condamné en 2015 à huit (8) ans de prison ferme pour des faits « de terrorisme » en Belgique, a été interpellé le 15 décembre 2025 par le commissariat spécial de Keur Ayib, poste frontalier entre le Sénégal et la Gambie. Il s’agit d’Alilou Soufiane.Selon Libération, l’homme avait quitté la Belgique en 2012 pour rejoindre la Syrie, où il avait intégré la branche jihadiste « Al Nosra ». Après son arrestation, il avait purgé une peine de sept (7) ans de prison ferme, suivie d’une année sous bracelet électronique.Les policiers sénégalais, alertés par un signalement, ont procédé à son interpellation alors qu’il arrivait de la Gambie. Entendu, Alilou Soufiane a déclaré être en vacances au Sénégal avec son épouse et séjourner à Ouakam.Toutefois, des incohérences ont été relevées dans son itinéraire. Arrivé au Sénégal le 4 décembre 2025, il n’aurait pas quitté le territoire par le poste de Keur Ayib pour se rendre en Gambie. Le mis en cause affirme plutôt provenir de Marsassoum, dans le sud du pays, après avoir rejoint Ziguinchor par voie maritime à son arrivée au Sénégal avec son épouse.Ces éléments ont conduit les enquêteurs à approfondir les vérifications sur ses déplacements et les circonstances de son séjour au Sénégal.