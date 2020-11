Condamné pour avoir envoyé au mari de son ex petite-amie des images obscènes de cette dernière

Pour se venger de son ex petite-amie qui s'est mariée avec un autre après plus de trois mois de relation, Abdou. L. Diop toujours amoureux a décidé de briser son ménage.



Il a envoyé des images obscènes et audios via une application WatshApp au mari de son ex petite-amie, Ch. Loum. Selon le journal "Source A" de ce 10 novembre ce dernier déçu, a décidé de porter l'affaire devant les notables du village avant de saisir finalement la justice, car le mis en cause n'étant pas convaincu par les conseils des sages du village continuait d'envoyer les photos et les vidéos. Il a ainsi déposé une plainte au niveau de la brigade de la gendarmerie de Sagatta Gueth et le mis en cause a été arrêté.



Attrait à la barre du tribunal d'instance de Louga lundi dernier, Abdou Diop a reconnu les faits et déclaré : "C'est la fille qui m'a demandé d'envoyer les photos pour briser son ménage, car il n'aime pas son mari". Avant de continuer : "C'était un deal entre elle et moi". Le juge n'étant pas convaincu par les dires de l'accusé, a décidé de condamner ce dernier à deux ans de prison avec sursis.