Conditions de détention de Ameth Suzanne Camara : les enseignants apéristes alertent et interpellent l'administration pénitentiaire

Le membre du réseau des enseignants de l'Alliance pour la République (APR) Ameth Suzanne Camara a passé sa première nuit à la prison de Rebeuss. Mais d’après Adama Fall, son frère de parti et membre du réseau des enseignants de l’APR, Ahmeth Suzanne demande à être transféré vers la « chambre 5 ».



« Ameth Suzanne Camara est en train de vivre des difficultés en prison. Il est dans une chambre où il a peur pour sa sécurité. Parce qu’il est dans une situation de (paquetage). Il a peur pour sa sécurité physique et il demande qu’on le transfert à la chambre 5 parce qu’il a peur pour sa vie », a-t-il déclaré sur les ondes de la RFM.



Ajoutant : « Il a peur pour beaucoup de choses, car hier toute la nuit, il n’a pas fermé les yeux. Il a peur qu’on attente à sa vie. Nous demandons donc au chef de cour et aux autorités carcérales de le transférer dans un autre lieu, beaucoup plus sécurisé ».