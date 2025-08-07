Redressement économique : L’APR démonte le plan "Jubbanti Koom" et parle de "danger pour les plus vulnérables"

« Le Jubbanti Koom mérite lui-même un redressement »



Lors d’un point de presse tenu ce jeudi, l’Alliance pour la République (APR) a vivement critiqué le plan de redressement économique et social présenté par le régime en place. Le parti de l’ancien président Macky Sall accuse le gouvernement de creuser davantage les souffrances sociales au lieu d’y apporter des solutions durables.Selon Mame Gueye Diop, porte-parole adjointe de l’APR, l’engagement budgétaire de l’État dans ce plan ne dépasse pas 100 milliards de francs CFA, soit à peine 2 % du volume total du financement.« Comme si on demandait au peuple de relancer seul l’économie pendant que l’Etat se contente de commentaires et de promesses confortablement jaloux de son confort et de ses privilèges », a-t-elle déclaré.Pour l’APR, le gouvernement sanctuarise son train de vie pour « élaborer le plus grand plan de matraquage fiscal à destination des entreprises et des ménages, des agents et des fonctionnaires du secteur public ainsi que des travailleurs du secteur privé, du secteur informel et ceux du monde rural ».Les Républicains dénoncent également un flou total dans la répartition des ressources prévues sur les trois années de mise en œuvre. Ils pointent des contradictions dans la répartition des recettes fiscales attendues, évaluées à 4605 milliards de francs CFA, issues de mesures fiscales jugées excessives.Il s’agit, selon eux, d’une « démarche non seulement injuste mais profondément hypocrite ». L’APR estime que cela revient à faire porter le « poids de la prétendue transformation économique sur les plus fragiles pendant que le train de vie de l’Etat souvent bien sécurisé trouve encore mille échappatoires pour éviter la baisse ».Toujours selon l’APR, le gouvernement, incapable de fournir au FMI (Fonds monétaire international) des preuves tangibles des supposés maquillages de comptes publics sous l’ancien régime, lance un « plan qui obéit à une logique funeste de suppression de subvention et des exonérations tout en procédant à l’élargissement brutal de l’assiette fiscale ».D’après le parti de Macky Sall, ce plan ouvre de « sombres perspectives » pour les populations, les entreprises, le secteur informel.« De telles mesures signifient sans aucun doute possible une hausse généralisée des prix de toutes les denrées des services de transports et de téléphonie, car toutes les taxes et redevances seront supportés par l’usager ou le consommateur final ».L’APR va plus loin en estimant que le plan gouvernemental, baptisé « Jubbanti Koom », mérite lui-même un « redressement », qualifié de « cinglant jubbanti ».« C’est pourquoi après une analyse lucide du plan publié par le gouvernement, l’Alliance pour la République conformément à sa responsabilité historique rejette ce plan dans la forme comme dans le fond », a conclu Mame Gueye Diop.Enfin, le parti dénonce un « matraquage fiscal avec un renchérissement du coût de la vie avec la dépréciation du pouvoir d’achat des Sénégalais à faible revenu ». Un « adou kalpé » du monde rural avec un « danger de privatisation du foncier agricole et ses risques sur la souveraineté agricole et foncière du pays ».