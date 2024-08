Conditions de vie des détenus en prison : le forum du justiciable invite le ministre de tutelle à faire une descente sur les lieux

Les alertes concernant les conditions très difficiles auxquelles sont confrontées les détenus sont souvent sans échos favorables. Comme solution, Babacar Ba du Forum du Justiciable invite le ministre de la justice à effectuer des visites dans ces lieux pour constater de visu ce qui s’y passe afin de donner plus de dignité aux détenus et connaître leur réelle situation dans les lieux de privation de liberté.



Intervenant lors d’une émission sur la chaîne nationale consacrée aux conditions de détention, le membre du Forum du justiciable estime qu’il faut éviter de se limiter aux rapports qui lui sont transmis mais voir de ses propres yeux les conditions de détention des détenus. « Nous interpellons le ministre de la Justice, Ousmane DIAGNE. Nous lui demandons de faire des visites inopinées dans les prisons. Au Camp pénal, quand il y a eu la mutinerie, rapidement, il s’est déplacé pour s’enquérir de la situation. Mais aussi, toutes les autorités judiciaires compétentes, le procureur général, le procureur de la République de faire de temps en temps de visites dans les prisons et les commissariats parce que les conditions de garde à vue sont intenables, extrêmement difficiles, inhumains », a souligné M. Ba



Le rapport 2023 de l’Observateur National des Lieux de Privation de Liberté a révélé « que le contexte de violence politique a amené le mécanisme national de prévention de la torture à intensifier ses activités de terrain pour prévenir les atteintes aux droits des personnes privées de liberté voire dénoncer les violations aux procureurs compétents ».