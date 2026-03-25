Conduite en état d’ivresse : El Hadji Aziz Mbaye, ancien ministre-conseiller de Macky Sall, jugé ce mercredi

El Hadji Abdoul Aziz Mbaye, ancien ministre-conseiller de Macky Sall, a été déféré le mardi 24 mars, pour «conduite en état d’ivresse et mise en danger de la vie d’autrui», comme l’a déjà écrit PressAfrik. Dans la suite de cette affaire, il sera jugé par le tribunal des flagrants délits, ce mercredi 25 mars, selon le quotidien Libération.
Cette affaire remonte à la nuit du 22 au 23 mars. les gendarmes ont été informés d’un accident de la circulation dans les environs du rond-point de la Brioche dorée de Ngor (Dakar). Des les premiers instants, El Hadji Aziz Mbaye est considéré comme le principal responsable de l’accident, alors qu’il était au volant d’un véhicule. A l’arrivée des gendarmes, l’ancien proche de Macky Sall «sentait l’alcool et disait des mots incompréhensibles», toujours selon le journal.
Conduit à la gendarmerie et interrogé, il a avoué être parti dans un restaurant vers 1heure du matin pour y rencontrer des amis. Au cours de la discussion, il a donc pris «quelques verres» d’alcool. «J’ai commis une erreur regrettable. Je tâcherai de faire en sorte que ça ne se reproduise plus», a-t-il affirmé.
Le test d’alcoolémie effectué sur El Hadji Abdoul Aziz Mbaye a confirmé son état d’ébriété avec 1,951 mg/100 ml, alors que le seuil maximal d'alcool autorisé pour la conduite est de 0,5 gramme par litre de sang, soit une concentration de 0,25 mg/l d'air expiré.
Cette affaire remonte à la nuit du 22 au 23 mars. les gendarmes ont été informés d’un accident de la circulation dans les environs du rond-point de la Brioche dorée de Ngor (Dakar). Des les premiers instants, El Hadji Aziz Mbaye est considéré comme le principal responsable de l’accident, alors qu’il était au volant d’un véhicule. A l’arrivée des gendarmes, l’ancien proche de Macky Sall «sentait l’alcool et disait des mots incompréhensibles», toujours selon le journal.
Conduit à la gendarmerie et interrogé, il a avoué être parti dans un restaurant vers 1heure du matin pour y rencontrer des amis. Au cours de la discussion, il a donc pris «quelques verres» d’alcool. «J’ai commis une erreur regrettable. Je tâcherai de faire en sorte que ça ne se reproduise plus», a-t-il affirmé.
Le test d’alcoolémie effectué sur El Hadji Abdoul Aziz Mbaye a confirmé son état d’ébriété avec 1,951 mg/100 ml, alors que le seuil maximal d'alcool autorisé pour la conduite est de 0,5 gramme par litre de sang, soit une concentration de 0,25 mg/l d'air expiré.
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