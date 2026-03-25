Soudan: d'intenses combats signalés dans la région du Nil Bleu à la frontière avec l'Éthiopie

De violents combats opposent depuis le 22 mars l'armée soudanaise aux paramilitaires des Forces de soutien rapide et leurs alliées dans la région du Nil Bleu au sud-est du Soudan. Les FSR, soutenus par le Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord (SPLM-N), dirigé par Abdul Aziz el-Hilu avancent vers la ville stratégique de Kurmuk, dont ils annoncaient avoir repris le controle ce 24 mars. Une ville clé qu’ils essayaient d'encercler afin de contrôler l'ensemble de l’État du Nil-Bleu. Cet État, frontalier avec l'Éthiopie et le Soudan du sud, concentre actuellement les combats entre l'armée et les paramilitaires soudanais.

RFI

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