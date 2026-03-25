Gorée Institute : la jeunesse au cœur du dialogue pour refonder la démocratie en Afrique de l’Ouest

À l’occasion du neuvième symposium annuel du Gorée Institute, tenu mardi, le directeur exécutif de l'Institution, Doudou Dia, a mis en lumière une évolution majeure dans l’approche de cette rencontre devenue incontournable. Longtemps centré sur des échanges académiques, le symposium s’oriente désormais vers une dynamique plus inclusive, donnant une place centrale aux jeunes et aux femmes.



«Les huit premiers symposiums étaient purement académiques », a rappelé M. Dia. « Mais depuis cinq ans, dans le cadre du programme Power of Dialogue, nous avons choisi de nous focaliser sur une frange essentielle de la population : les jeunes et les femmes, qui représentent près de 70 % de la population ».



Cette orientation répond à une réalité: les questionnements actuels sur la démocratie émanent en grande partie de cette jeunesse. Le symposium se veut ainsi un espace d’échange où ces jeunes, venus d’horizons variés, notamment du Burkina Faso, du Niger, du Mali, du Togo, du Bénin et du Sénégal peuvent dialoguer librement, confronter leurs idées et analyser leurs relations avec les institutions, les élites politiques et la société dans son ensemble.



Au cœur des discussions, une aspiration commune se dégage : celle de bâtir des institutions plus justes, équitables et redevables. Mais au-delà, les participants sont également invités à interroger les normes sociales et les valeurs sociétales africaines. «Ces valeurs constituent un atout pour l’Afrique, mais elles doivent aussi être questionnées pour éviter toute forme d’autarcie», a souligné le directeur exécutif.



La question du leadership en Afrique a également occupé une place centrale dans les échanges. Pour Doudou Dia, l’un des principaux défis reste celui de l’intégrité des dirigeants. « La plus grande dette de nos élites politiques vis-à-vis des populations, c’est l’intégrité », a-t-il affirmé, appelant à l’émergence d’un leadership fondé sur l’éthique, la compétence et la responsabilité.



Le symposium s’inscrit dans une approche structurée autour de trois axes : la recherche, le dialogue multi-acteurs et l’action. Les panels, animés majoritairement par de jeunes chercheurs (dont certains formés par le Gorée Institute) permettent de valoriser les résultats de travaux scientifiques. Parallèlement, des débats intergénérationnels favorisent le croisement des perspectives.



L’un des objectifs majeurs de cette rencontre est également de recréer des espaces de dialogue humain, à l’heure où le numérique tend à dominer les interactions. «Le numérique, bien qu’utile, peut déshumaniser les relations et affaiblir notre mémoire collective», a averti M. Dia, plaidant pour des échanges directs et la construction de réseaux solides entre jeunes de la région.



Ces dynamiques visent à aboutir à des résultats concrets. Les travaux du symposium sont traduits en policy briefs, élaborés et portés par les jeunes eux-mêmes. Ces documents servent ensuite d’outils de plaidoyer auprès des décideurs politiques et des institutions régionales.



Dans cette logique, plusieurs initiatives ont déjà été menées ces derniers mois, dont un forum de jeunes organisé au Niger dans un contexte sécuritaire tendu, ainsi qu’une conférence régionale sur la démocratie et la cohésion sociale.



Pour Doudou Dia, le changement social en Afrique passe inévitablement par la jeunesse. « Il faut appuyer sur ce levier qu’est la jeunesse. C’est une force de contre-proposition, une force de contre-pouvoir, mais aussi une source d’innovation sociale », a-t-il conclu.



À travers ce symposium, le Gorée Institute confirme ainsi son ambition, qui vise à faire de la jeunesse africaine un acteur clé de la transformation démocratique et sociale du continent.

