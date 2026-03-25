UBA Sénégal : 1,14 milliard FCFA volé dans la nuit du 30 au 31 janvier, deux suspects interpellés

Au Sénégal, la banque panafricaine commerciale UBA (United Bank for Africa) a été victime d’un accès frauduleux à ses systèmes de sécurité. Selon le quotidien Libération, dans l’édition de ce mercredi, 1,143 milliard de FCFA a été dérobé dans la nuit du 30 au 31 janvier 2026.



«L’affaire a été gérée dans la plus grande discrétion avant les premiers déferrements ce mardi 24 mars (…) le dossier concerne 3421 retraits effectués au niveau de plusieurs guichets repartis à travers le pays», précise le journal. Les premiers éléments de l’enquête laissent croire qu’il s’agirait d’un réseau international.



Les mis en cause sont accusés d’avoir accueilli, sur leurs comptes, une partie des fonds détournés. Interpellés par la Division des investigations criminelles (Dic) alors qu’ils s’apprêtaient à quitter le territoire, les suspects ont été déférés pour «association de malfaiteurs, faux et usage de faux, escroquerie en bande organisée, blanchiment de capitaux et complicité».