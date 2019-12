Conférence de Dakar sur la migration irrégulière: des membres de la diaspora pour sensibiliser les jeunes qui prennent la mer

La 2ème Conférence internationale de Dakar sur la migration irrégulière se tiendra le 13 décembre 2019, avec pour thème «des migrants de retour montrent la voie du succès» se déroule dans le cadre du projet «Leeral Migration: Sensibilisation sur la Migration irrégulière – Promotion de nouvelles perspectives » qui est réalisé depuis trois ans au Sénégal grâce au soutien du ministère allemand des affaires étrangères.



Un projet né de la prise de conscience des membres de la Diaspora africaine vivant en Allemagne sur les effets néfastes de la migration illégale.

L'initiateur et Chef du projet, Saliou Gueye s'exprime ainsi par rapport à l'origine du projet: «Nous avons été tellement choqué et perturbé par les images quotidiennes des cadavres de jeunes africains, candidats à l’émigration jetés par la mer sur les rivages de la méditerranée que nous avons, en notre qualité de membres de la Diaspora africaine, pris l'initiative de nous impliquer davantage dans la sensibilisation de nos compatriotes dans nos pays respectifs ».



Plus de 500 élèves ont été ainsi touchés.

Phase 3 Décembre 2018 : 1 ère Conférence internationale sur la migration irrégulière « Nouvelles stratégies de communication sur la migration irrégulière dans les médias : Contribution des médias, des membres de la société civile et de la diaspora africaine en RFA. Le but recherché dans cette phase était de créer un cadre d ́échange entre les acteurs du secteur des médias (journalistes et personnalités des médias) de la sous-région (Sénégal, Mali, Burkina-Faso, Gambie, Mauritanie etc..), des membres de la diaspora africaine vivant en RFA et des autorités des pays de la sous-région.



Pour l’année 2019 nous procédons pour ainsi dire à un changement de perspectives: nous donnons la parole à des migrants ayant vécu en RFA et qui, pour une raison ou une autre, ont choisi de retourner volontairement au bercail. A la conférence qui se déroule le 13.12.2019 à Dakar, des migrants de retour originaire de la Gambie, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal nous parlerons de leurs parcours et nous ferons part de leurs expériences.



La conférence qui sera ouverte par Mme Néné Fatoumata Tall, Ministre de la jeunesse du Sénégal, sera l’occasion de montrer, sur la base d’exemples concrets que l’on peut aussi réussir dans son pays d’origine.