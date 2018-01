Conférence de Presse de l’ANPS : Les radios et les télés ont un système d’accréditions spécifique

Les radios et télés non détentrices d’accréditation pourront participer à la Coupe du Monde mais en suivant un planning bien défini. En effet, selon, Bamba Kassé la Fifa a été claire sur ce point : «Les radios et tétés non détentrices de droit sont celles qui n’ont pas le droit de diffusion de la Coupe du Monde Fifa 2018. Pour des raisons d’espace limité, la Fifa n’accordera d’accréditions qu’à un petit nombre d’organisation pour accéder au stade et ceux en dehors des jours de match. Le principal objectif est d’autoriser un nombre limité de diffuseurs locaux à accréditer un nombre limité de personnel, opérateur, caméraman y compris pour couvrir l’évènement. La période d’accréditation des représentants des radios et télévisions non détentrices de droit débutera du 1èr février, sous l’espace média de la Fifa (nrh@fifa.org ) et se terminera le 28 février 2018. Aucune extension de cette période n’est possible».



Toutefois, précise M. Kassé, Secrétaire général de l’ANPS, elles pourront participer : «aux séances d’entrainement des équipes, aux conférences de presse de veille de match».



Au départ, l’ANPS, avait reçu 20 accréditions de la Fifa, ce qu’Abdoulaye Thiam, président de ladite et Cie avaient jugé insuffisant par rapport à la demande. Raison pour laquelle, elle a introduit une requête demandant l’augmentation des accréditations. Ce qui a été approuvée par l’instance dirigeante du football mondial.



Ainsi, précise M. Thiam, «Nous avions reçu 20 accréditations : 15 pour la presse écrite, 5 pour les photographes. Après, nous avons envoyé un courrier à la Fifa, avec des explications très claires. Qu’entre 2002 et 2018 beaucoup de choses se sont passés. On ne pouvait plus continuer à attribuer le même nombre de quota qu’en 2002 alors que beaucoup d’organes de presse écrite, sites spécialisé se sont créés. Donc, la Fifa nous a accordé 15 accréditions supplémentaires, et nous sommes passé de 20 à 35, réparti comme suit : 25 pour la presse écrite et 10 pour les photographes».



Pour disposer d’une accréditation, les organes de presse doivent remplir des critères tels que : être journaliste de la presse écrite, free-lance disposant d’un identifiant qui va être donné par la Fifa. Et «indépendamment de ça, une lettre de garantie de l’administrateur ou du directeur de publication disant que c’est lui qui va prendre en charge totalement et entièrement le reporter qui va se déplacer en Russie et une caution d’un million F Cfa. Ce million n’appartient pas à l’ANPS. Nous le mettons dans notre compte, une fois arrivée en Russie nous restituons l’argent aux reporters qui ont été envoyés par l’organe», indique-t-il.



Sur un total de 35 accréditations, l’ANPS n’en distribuer que 17 : «Nous avons distribué 17 accréditations aux quotidiens, 5 sites, une agence de presse et 2 free-lances », notamment «Le Soleil, Sud quotidien, Stades, l’AS, l’AS Sport, Record, l’Observateur, Vox Populi, Le Quotidien, les Echos et Libération pour ce qui concerne les quotidiens et les Hebdo (AS Sport). Pour les sites il y a Sport221, Dakar actu, Ndamli IGfm, Sportinter.com, APS. Pour les photographes : Record, L’Observateur, Stades, Dakar actu, les Echos, la Tribune, le Soleil », a-t-il dit



«Les codes d’accréditations qui restent seront renvoyés à la Fifa et les organes qui avaient déposé une caution et qui ont vu leur candidature récusée se verront restituer leur caution», explique le rédacteur en chef de Sud Quotidien. Avant de conclure : «Nous devons faire en sorte que notre association continue à être crédible, à garder cette image. Aujourd’hui, nous avons entre nos mains une énorme responsabilité que la Fifa nous a confiée. Et dans cette confiance, les règles sont très établies, c’est très claire. Il est clairement dit que ces accréditations ne concernent que les journalistes de la presse écrite et les photographes».