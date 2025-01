Conférence des administrateurs publics : Diomaye annonce la création de pôles économiques

Le Président Bassirou Diomaye Faye a annoncé, lundi, l’instauration de pôles économiques en vue de mieux répondre aux attentes des populations et à accélérer le développement local. Cette déclaration a été faite lors de la première édition de la Conférence des administrateurs et managers publics (CAMP), un rendez-vous inédit rassemblant des acteurs clés des secteurs public et parapublic.



« Afin de mieux répondre aux attentes de nos populations et de stimuler le développement local, nous allons dès cette année 2025 activer les pôles économiques », a affirmé le chef de l’État devant une assemblée composée de hauts fonctionnaires, d’experts en gestion publique et de représentants de divers organismes parapublics.



Dans son discours, le Président Diomaye Faye a mis en avant sa vision d’une gouvernance exemplaire, fondée sur l’intransigeance et la proximité. « Je souhaite instaurer une gouvernance de proximité, attentive à chaque collectivité territoriale, et apte à déployer des politiques équitables dans des secteurs clés comme l’hydraulique, l’électrification, la santé, l’éducation et la formation », a-t-il déclaré.



La première édition de la Conférence des administrateurs et managers publics (CAMP) a été conçue comme un espace de réflexion et de partage d’expériences sur les fondamentaux de la gouvernance publique. Elle vise à renforcer les compétences des participants en matière de conduite et de contrôle de l’action publique, tout en encourageant une gestion transparente et efficace des ressources publiques.



