Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi: Habib Sy se désiste, Cheikh Tidiane Youm nouveau président

La Coalition Yewwi Askan Wi a adopté, dans le cadre de son fonctionnement, le principe de la présidence tournante, mais aussi celui de l'incompatibilité du statut de candidat déclaré et les charges de président de la conférence des Leaders.



Ainsi, a-t-appris, Habib Sy, candidat à la candidature à l'élection présidentielle, s'est désisté et Cheikh Tidiane YOUM, Secrétaire général du PUR, est élu nouveau président de la conférence des Leaders.



La Coalition Yewwi Askan Wi exhorte "le peuple sénégalais à rester mobilisé et à poursuivre le combat contre l'arbitraire et les dérives dictatoriales en cours, jusqu'à la victoire finale au soir du 25 février 2024, consacrant l'élection du président de la république qui sera issu de ses rangs".