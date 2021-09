Conférence sur la démocratie: Macky Sall parmi les invités de Joe Biden

Le président de la République sénégalais, Macky Sall, va prendre part à la Conférence sur la démocratie prévue les 9 et 10 décembre prochain. Il fait partie des invités du président américain, Joe Biden.



Selon E-media qui cite une source diplomatique basée à Washington, le chef de l’Etat sénégalais figure en bonne place dans la short-list de la Maison blanche pour participer à ce sommet virtuel.



« On ne peut pas parler de la démocratie sans y convier le Sénégal », a déclaré un diplomate très au fait de la politique américaine.



D’autres chefs d’Etat et de gouvernements et des personnalités de la société civile et du secteur privé prendront aussi part à la rencontre.