Confiants pour leur qualification au Mondial, les supporters des "Lions" promettent l’enfer à ceux des Pharaons

Je suis optimiste de la qualification de l’équipe du Sénégal

Pour décrocher la qualification, le Sénégal doit gagner face à l’Egypte pour espérer la qualification, ce mardi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, en match retour des barrages du Mondial 2022. Les « Lions » qui avaient perdu au Caire (1 - 0), avaient subi un mauvais traitement de la part des supporters égyptiens. Accrochés, des supporters sénégalais promettent de répondre et espèrent une qualification au Mondial.Pour les fans de foot, il est temps de sortir le grand jeu pour remporter la victoire et décrocher la qualification le Mondial 2022. « Nous devons accompagner nos joueurs pour remporter la victoire devant les Égyptiens. L’équipe a des joueurs talentueux qui peuvent à tout moment faire la différence. J’ai espoir que le Sénégal sortira victorieux de ce duel. Je demande à Aliou Cissé de mettre un système qui pourra faire déjouer les coéquipiers de Mohamed Salah. Et puis qu’il fasse rapidement ses changements rapidement et ne pas attendre jusqu’à la fin du match », explique Malick trouvé dans une place publique.Sur les allées de Niary Tally, dans les boutiques, gargotes et places publiques, la rencontre Sénégal contre l’Egypte est le principal sujet de conversation. Mouhamed Diouf, habillé en tenue traditionnelle multicolore, demande aux supporters de galvaniser les « Lions ».« Les supporters égyptiens nous ont donnés du fil à retordre à l’aller. C’est à nous de prendre notre revanche, ce mardi. On doit chauffer le stade pour leur mettre la pression et les siffler à chaque fois qu’ils touchent la balle. Les « Lions » ont besoin des supporters pour sortir le grand jeu. Donc, les supporters devront donner de la voix pour pousser l’équipe nationale à la qualification au Mondial », explique le commerçant.De son côté, Mamadou espère une qualification de l’équipe du Sénégal. « Je prie pour la victoire des « Lions », ils doivent être efficaces devant les buts. Les joueurs ont souvent des occasions, mais ils ont du mal à les concrétiser. Pour retrouver l’efficacité, les joueurs doivent mettre des occasions pour libérer les supporters. Je suis optimiste de la qualification de l’équipe du Sénégal ».