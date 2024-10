Conflit au Soudan : l'ambassadeur à Dakar appelle à une réaction internationale contre les Forces de soutien rapide (FSR)

L'ambassadeur du Soudan à Dakar, Ousman Hissein Alamin Ahmed, s'est exprimé ce mercredi pour clarifier la position du gouvernement soudanais face au conflit qui s'oppose, depuis près de 18 mois, aux Forces armées soudanaises (FAS), dirigées par le général Abdel Fattah Al-Burhan, aux Forces de soutien rapide (FSR) commandées par le général Mohamed Hamdane Daglo, dit « Hemeti».



Lors de son intervention avec la presse sénégalaise, le diplomate a rappelé qu'au cours de la dernière décennie, la communauté internationale s'était unie contre l'État islamique (EI) lorsque celui-ci avait pris le contrôle de vastes territoires en Syrie et en Irak. , menaçant ainsi la stabilité du Moyen-Orient. De même, les pays d'Afrique de l'Ouest avaient coordonné leurs efforts pour contenir l'insurrection de Boko Haram. Pourtant, souligne-t-il, « les Forces de soutien rapide partagent trois caractéristiques avec ces organisations terroristes : une idéologie extrémiste et exclusive, des réseaux transfrontaliers, et une violence brutale, notamment à l'encontre des civils ».



Si la violence des FSR, notamment basée sur des critères de sexe et de race, a été largement documentée, les deux autres caractéristiques qui les rapprochent des groupes terroristes ont suscité moins d'attention. L'ambassadeur a précisé que l'idéologie de la FSR repose sur une notion de supériorité raciale et vise à établir une patrie pour les Arabes du Darfour et des régions du Sahel africain, désignées comme « Arabes de la diaspora ». Cette milice cherche à expulser les populations locales des terres fertiles du Darfour, du Kordofan, d'Al-Jazira et de Sennar pour y installer ces Arabes de la diaspora.



Réaction internationale insuffisante



L'ambassadeur appelle à une réponse internationale unifiée et fondée sur des principes. Selon lui, « comme les criminels ne se soumettent pas d'eux-mêmes à la loi, les États doivent appliquer la loi par la force. Le système international, bien que perçu comme anarchique, avec l'absence d'une autorité suprême, peut encore fonctionner grâce au droit international, aux Nations Unies et aux organisations internationales. Sans cela, nous risquons de sombrer».



Ousman Hissein Alamin Ahmed s'inquiète également de l'attitude de certains pays qui privilégient leurs intérêts nationaux au détriment des principes universels lorsqu'il s'agit de condamner les crimes commis contre les civils soudanais ou de prévenir le recrutement de mercenaires. « Cette approche sélective érode les fondements de la justice internationale et des droits de l'homme », a-t-il averti. Selon lui, « le monde ne doit pas fermer les yeux sur les souffrances du peuple soudanais pour des raisons d'intérêts politiques ou autres ».





Pour conclure, l'ambassadeur estime que « la paix durable au Soudan passe par une nouvelle approche dans la gestion des Forces de soutien rapide ». Il appelle la communauté internationale à traiter cette milice comme elle l'a fait avec l'EI et d'autres groupes similaires, non seulement par des condamnations verbales, mais aussi en traduisant les chefs des milices, leurs financiers et leurs soutiens en justice. La priorité, selon lui, doit être donnée à l'arrêt de l'approvisionnement en armes et en mercenaires pour ces milices.



Enfin, il exhorte la communauté internationale à aider le Soudan à mettre en place un processus de paix mondial. Cela implique de promouvoir le dialogue entre les différentes forces nationales, de renforcer les institutions de l'État et de favoriser le respect de l'État de droit et des droits humains. « Le peuple soudanais mérite un avenir meilleur, sans violence ni persécution. Cela ne peut être réalisé que par un engagement sincère en faveur de la paix et de la justice.