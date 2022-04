Conflit casamançais: Guy Marius Sagna dénonce la "stigmatisation" envers les gens originaire de cette région

«Je ne suis pas membre du Mfdc et j'ai jamais été. Je n'ai jamais assisté aux réunions et je n'ai cotisé», a dit Guy Marius Sagna, ajoutant qu'il n'a «rien à dire» au chef rebelle Salif Sadio.

L'activiste a dénoncé ce qu'il appelle la «stigmatisation» envers les gens originaires de cette région. « Moi Guy Marius Sagna, parceque je suis un fils de la Casamance, il faut nécessairement que je parle de ça. Non, la question Casamançaise c'est pour tous les Sénégalais. C'est à tous les Sénégalais de se prononcer».

« Je dénonce vigoureusement ce qui apparaît comme une stigmatisation envers des femmes et des hommes originaires de la Casamance. Quand vous êtes de la Casamance et que vous êtes membre de l'APR, comme la ministre Aminata Assome Diatta, on vous dit qu'il faut nécessairement critiquer Ousmane Sonko. Mais on ne le dit pas aux autres membres de l'APR. Tous les membres de l'APR originaires de Casamance doivent le critiquer sinon il y a anguille sous roche», a-t-il regretté.

Pour l'activiste, c'est d'abord au président Macky Sall de parler aux Sénégalais sur la question casamançaise. «La première personne qui doit parler aux Sénégalais de la crise en Casamance, c'est le président Macky Sall. Pourquoi il n'informe pas nos représentants à l'Assemblée nationale sur la situation en Casamance ?», s'est-il interrogé.

