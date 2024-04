Conflit foncier entre QVS et la société immobilière "Nouvelle Ville" : une bataille juridique en cours

Depuis plusieurs mois, un différend foncier oppose la société de maraîchage QVS (Qualité Végétale Sénégal) à la société immobilière "Nouvelle Ville". La querelle porte sur un terrain de 90 hectares que la « Nouvelle Ville » affirme avoir acquis dans la commune de Keur Moussa (Thiès) pour des projets de logements, alors que QVS prétend détenir des titres légaux datant de 2019, délivrés par les autorités compétentes.



Mbaye Seck, porte-parole de QVS, a souligné que "la société immobilière cherche à leur arracher illégalement leurs terres, présentant un décret datant de 2022". Il a lancé un appel au nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, pour intervenir dans cette affaire.



En réponse, la société immobilière a déclaré que QVS n'était pas en règle et tentait de manipuler l'opinion publique. Me Cheikh Ahmadou, avocat de "Nouvelle Ville", a précisé que le terrain en question se trouvait dans la commune de Diass, faisant partie d'un projet de 110 hectares pour la construction de logements sociaux.



Selon Me Ndiaye, avocat de la société immobilière, le président de la République a déclassifié le terrain en 2010 pour le projet "Nouvelle Ville". En 2022, un décret a ordonné la désaffectation du terrain, confirmant les droits de la société immobilière. Malgré une décision de justice en faveur de "Nouvelle Ville" en 2023, QVS refuse de libérer les lieux, invoquant une convention antérieure avec les Eaux et Forêts, relate L'Observateur.