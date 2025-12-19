CAN 2025 : les « Lions » sont bien arrivés à Tanger

Les « Lions » du Sénégal sont arrivés ce vendredi 19 décembre à Tanger, au Maroc, où ils prendront part à la Coupe d’Afrique des nations 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La délégation sénégalaise a atterri aux environs de 20 heures avant de rallier, en bus, son camp de base dans la ville marocaine.



Vêtus de blanc, les joueurs étaient accompagnés par le staff technique ainsi que les responsables de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Basés à Tanger pour la phase de groupes, les coéquipiers de Sadio Mané affronteront le Botswana le 23 décembre, la République démocratique du Congo le 27 décembre et le Bénin le 30 décembre.