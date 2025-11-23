Conflit social : le SYNPICS/ORIGINES SA accuse la Direction de "mensonges" et "d’acharnement" contre un délégué

La section SYNPICS (Syndicat National des Professionnels de l'Information et de la Communication) / ORIGINES SA a publié un communiqué ce dimanche, réagissant à une précédente communication de la Direction générale qu’elle qualifie d'« indigne » et de « tissu de mensonges cousu par un individu d'une condescendance inexplicable ».



Le collège des délégués du personnel réaffirme son soutien indéfectible à l’endroit de son délégué, Monsieur Abdoulaye Sarr, victime, selon lui, d’un « acharnement continu de la part d'El Hadj Ndiaye ». Les représentants des travailleurs dénoncent notamment le refus d'accès de M. Sarr au lieu d'une rencontre syndicale, qualifié d'« entrave à sa liberté syndicale » pourtant garantie par le corpus juridique sénégalais.



Dans le communiqué, les plaignants dénoncent la rétention de salaire. « Le délégué du personnel est resté plus de 75 jours sans percevoir son salaire. Le salaire du mois de septembre 2025 n'a été versé qu'après une dénonciation de la situation devant l’inspecteur du travail, Gallo Gueye, lors d'une réunion de bons offices ».



Le syndicat rappelle à la direction que le paiement du salaire avant la fin de son exigibilité est une obligation légale pour l'employeur, dont le non-respect engage la responsabilité pénale et civile. M. Sarr aurait d'ailleurs déposé des lettres pour notifier son défaut de transport et une mise en demeure pour le paiement intégral de son dû.



Le communiqué revient sur les circonstances d'une réunion organisée en collaboration avec la section SYNPICS de 25Médias, initialement prévue dans le Hall des locaux. Les délégués affirment que l'ex-PCA de la TDS (El Hadj Ndiaye) aurait envoyé deux individus pour forcer les travailleurs à tenir la réunion dans la cour ou dans un espace situé derrière son bureau. La rencontre a finalement eu lieu dans l'enceinte de l'entreprise.



La section en a profité pour préciser que la chaîne de télévision de la 2sTV n’a pas de rédacteur en chef, mais un coordonnateur, M. Sène, qui a assisté à la réunion en tant que membre de la section SYNPICS 2SMEDIAS.



Les délégués ont fermement défendu le professionnalisme de M. Abdoulaye Sarr, qui a passé plus de 20 ans au sein de l'entreprise et participé « de façon active à son bon fonctionnement ». Ils ont opposé son profil aux « neveux de M. El hadj Ndiaye qu'il avait inséré au niveau de la TDS SA sans qualification ni diplômes et qui ne se présentaient jamais au niveau de l'entreprise publique ».



Le Collège des délégués du personnel d'ORIGINES SA a réaffirmé son « engagement sans faille » pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, « malgré les menaces ou le chantage d'un nain politique ».