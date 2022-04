Confrontation à l'instant dans l'affaire Sweet Beauty: Adji Sarr accueillie en star au palais de justice

La confrontation entre la patronne du salon Sweet Beauty, Ndeye Khady Ndiaye, son mari et Adji Sarr qui a accusé l’opposant Ousmane Sonko de « viols et menaces de mort avec arme à feu » se tient à l'instant au bureau du Doyen de Juges.



Notre équipe sur place constate une arrivée spectaculaire de l'accusatrice du leader de Pastef. Accueillie en bain de foule par des "féministes" tous vêtus de boubous blancs, avec des pancartes en main, Adji Sarr, lance à ses souteneurs : " je dis oui au procès".



Sur une banderole noire, tachetée de rouge-sang sur les côtés, est inscrite en blanc "Justice Pour Adji Sarr", tenue par des individus en majorité des filles, habillés en tee-shirt blancs sur lesquels sont inscrits en rouge et noir, "Adji Sarr pour un procès". D'autres brandissent des pancartes sur lesquelles des slogans de soutien sont inscrits.



La jeune masseuse qui semble confiante, a fait le tour du Temple de Thémis en serrant la main de ses "sympathisants " en guise de remerciements avant de se diriger vers la grande porte du Palais de justice en compagnie de son avocat Me Elhadji Diouf et des éléments de sécurité.