Congo-Brazzaville: Paulin Makaya, la présidentielle de 2021 en ligne de mire

Devant la presse nationale et internationale à qui il a présenté ses vœux Paulin Makaya est revenu sur son séjour en prison. « La prison est une grande école, c’est vrai qu’elle n’est pas un hôtel cinq étoiles : ce sont des difficultés, c’est l’isolement. Pour moi ça été une méditation, j'ai expérimenté quelque chose que les autres hommes politiques n’ont peut-être pas expérimenté. La prison m’a appris à aimer les autres et de les aimer sincèrement », a-t-il déclaré.



Depuis sa libération il a été interdit à deux reprises de se rendre en Europe où il devrait faire son bilan de santé. « Il était normal que j’aille faire mon bilan médical. Mais, ils (les dirigeants congolais) m’en ont empêché. J’ai dit Ok, et restons (au pays) pour faire la politique », at-il ajouté.



Et faire la politique pour le leader du parti Unis pour le Congo (UPC), c’est nourrir des ambitions pour la présidentielle de 2021 à laquelle il compte de se porter candidat. « Nous avons créé le parti pour aller au pouvoir », a-t-il martelé. A défaut d’une candidature individuelle Paulin Makaya s’alignerait par le jeu d’alliance derrière un candidat intègre que l’opposition pourrait unanimement choisir.