Congo-Brazzaville: le centre culturel de Makoua veut se connecter à la jeunesse

Au milieu de la cour du centre culturel de Makoua une stèle sous la forme d’un globe terrestre symbolise le passage de l’Équateur. Le principal bâtiment du centre qui fait face à la rivière Likouala-Mossaka n’a plus rien d’un vestige colonial. Totalement réhabilité et modernisé, il dispose d’une bibliothèque où Steve Baron Ngombé, un ancien journaliste à la radio publique vient souvent se ressourcer.



« De passage à Makoua, je ne manque pas de passer lire quelques bouquins parce que pour moi, la bibliothèque est un puits de connaissances et de savoir », affirme Steve Baron Ngombé.



Une connexion internet pour la jeunesse



Si l'ancien journaliste trouve son compte, ce n’est pas le cas pour les 6 000 élèves du primaire au lycée évoluant à Makoua. « Notre souci c’est que les livres que nous avons ne sont pas des livres au programme pour que ça soit un centre attirant pour les élèves », explique Jean-Emile Ongayolo, administrateur maire de la ville. À l’heure du numérique, la salle multimédia du centre culturel manque d’internet.



« Ce qui nous reste à faire c’est la connexion internet. Ceux qui nous écoutent, s’ils peuvent nous aider à faire que la connexion internet soit placée, ça serait une très bonne chose pour notre jeunesse », plaide Jean-Emile Ongayolo.



Makoua est la seule ville du nord du Congo à disposer d’un centre culturel de cette dimension.