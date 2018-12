Congrès Internationale libérale: Macky Sall et Ouattara s'engagent à lutter contre la pauvreté

L’Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) a intégré la grande famille de l’Internationale libérale, par la signature du manifeste Handor du président Macky Sall, lors de la 62e édition du congrès tenu à Dakar du 29 au 30 novembre 2018.Cette 62e édition a vu la participation de plusieurs représentants de formations politiques libérales dont des Ivoiriens, Libériens et Gambiens. A cette occasion Macky Sall et Alassane Ouattara ont invité leurs paires au libéralisme économique et social.« En Afrique, nous voulons insister pour que le libéralisme classique intègre davantage nos valeurs de culture et de civilisation, au premier rang desquelles le vivre ensemble dans la solidarité (…). J’invite personnellement le libéralisme à forte sensibilité sociale », a plaidé Macky Sall.Pour le président ivoirien Alassane Ouattara, « il faut un libéralisme humain pour propulser le développement, réduire les inégalités et lutter contre la pauvreté. Dans plusieurs pays, y compris le Sénégal et la Cote d’Ivoire, le libéralisme permet d’impulser la croissance économique, de créer des emplois », a-t-il dit.Par ailleurs, M. Ouattara a invité le président Macky Sall à transmettre ses remerciements à Me Abdoulaye Wade, rappelant le mérite du président Wade, père du libéralisme africain. Me Wade et le parti de Idrissa Seck, ont décidé de boycotter ce congrès.