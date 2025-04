Conseil constitutionnel : Mouhamadou Bachir Seye officiellement installé

« Je mesure pleinement la responsabilité qui m’incombe à partir d’aujourd’hui. Et je m’engage à exercer mes fonctions avec humilité, responsabilité et rigueur dans le respect des lois comme tout magistrat. » C’est par ces mots empreints de solennité que Mouhamadou Bachir Seye a prêté serment, ce lundi, lors de son installation officielle en tant que membre du Conseil constitutionnel.



La cérémonie s’est tenue dans la salle d’audience de la Cour suprême, en présence de hautes autorités judiciaires et administratives. Le magistrat, connu pour son parcours remarquable au sein de la justice sénégalaise, a été nommé par décret présidentiel n°149 en date du 21 janvier 2025.



Il succède à Mouhamadou Diawara, dont le mandat de six ans au sein de l’institution s’est achevé en décembre 2024. Avec cette nomination, le Conseil constitutionnel accueille un nouveau membre à l’expérience solide.