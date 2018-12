Conseil constitutionnel : les vérifications des dossiers de parrainage débutent ce vendredi

Le Conseil constitutionnel va se pencher à partir de ce vendredi 28 décembre sur les dossiers de parrainages. Il va démarrer la vérification des signatures déposées par les différents partis et coalitions qui veulent participer à la Présidentielle du 24 février 2019.



Le travail se fera selon l’ordre des dépôts des dossiers de candidatures. A cet effet, les mandataires sont convoqués au Conseil constitutionnel ce vendredi, samedi et dimanche.



Pour ce jour, vendredi 28 décembre, seuls les mandataires des coalitions Benno Bok Yaakar (BBY), Idy 2019, du parti Pastef et du Grand parti, seront présents.



Le Conseil constitutionnel a jusqu’au 12 janvier, pour publier la liste des candidats retenus pour l’élection présidentielle de 2019