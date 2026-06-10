Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Conseil consultatif des jeunes : les 28 conseillers régionaux connus



Conseil consultatif des jeunes : les 28 conseillers régionaux connus
Les 28 conseillers régionaux du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CCJS) ont été désignés à l'issue du scrutin organisé ce mercredi 10 juin 2026.

Dans un communiqué, le ministère de la Jeunesse et des Sports a félicité les nouveaux élus, soulignant que leur élection « consacre l'engagement de la jeunesse sénégalaise en faveur d'une représentation inclusive, paritaire et responsable ».

La tutelle a également souhaité plein succès aux 28 conseillers régionaux dans l'accomplissement de leur mission au service de la jeunesse et du développement du Sénégal.

Institué par le décret n° 2025-1962 du 5 décembre 2025, le Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CCJS) a pour mission d'émettre des avis et recommandations sur les politiques publiques relatives à la jeunesse.

La liste des 28 conseillers régionaux du CCJS


Moussa Ndongo

Mercredi 10 Juin 2026 - 22:21


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter