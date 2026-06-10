Économie / Sénégal : L'inflation contenue à 1,3% en mai 2026, portée par la hausse des prix de l'alimentation

Les prix à la consommation au Sénégal ont enregistré une hausse modérée de 1,3% en glissement annuel au cours du mois de mai 2026. Selon les données de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC, Base 100 en 2023) publiées ce mercredi 10 juin 2026 par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), cette dynamique haussière reste principalement portée par le renchérissement des produits locaux, tandis que les prix des produits importés affichent un repli.







Dans le détail, la trajectoire de l'indice est essentiellement dictée par la hausse des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » +1,0% ainsi que des prestations des « restaurants et services d’hébergement » +2,3%. Plusieurs autres secteurs d'activité soutiennent également cette tendance, notamment la catégorie des boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants qui bondit de 10,9%. Les soins personnels, la protection sociale et les biens divers progressent de 2,7%, suivis par les vêtements et chaussures +1,4%, les services de santé +1,3% et les transports +0,9%.







L'analyse statistique selon la provenance des biens montre que l'évolution des prix est principalement imputable au marché intérieur. Les prix des produits locaux ont en effet progressé de 1,8% en glissement annuel, alors que, dans le même temps, les prix des produits importés ont reculé de 0,6%. Par ailleurs, l’inflation sous-jacente, un indicateur clé qui exclut l’énergie et les produits frais pour mesurer les tendances de fond de l'économie est estimée à 1,8% sur la même période.







Du point de vue de la durabilité, l'agence de la statistique note que la hausse globale est surtout portée par les services +1,9%, suivis des biens durables +1,4%, des biens semi-durables +1,3% et des biens non durables +1,0%.

