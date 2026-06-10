Saint-Louis : 39,6 milliards FCFA générés par les industries extractives en 2024, selon le Comité national ITIE

Après une tournée nationale, le Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) du Sénégal a achevé sa campagne de dissémination par une étape à Saint-Louis. À cette occasion, les résultats du Rapport ITIE 2024 ont été partagés avec les acteurs régionaux, révélant des contributions majeures des entreprises extractives implantées dans la région.



Le Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) du Sénégal a bouclé, ce mercredi 10 juin 2026 à Saint-Louis, sa campagne de dissémination du Rapport ITIE 2024.



Après avoir parcouru plusieurs régions du pays, c'est en présence du Gouverneur et d'un Comité régional de développement que s'est tenue cette dernière étape, consacrée au partage des résultats de l'exercice 2024.



Près de 40 milliards FCFA de contribution globale



L'ITIE a fourni les données spécifiques à la région de Saint-Louis. Selon l'Initiative, la contribution globale des entreprises extractives établies dans cette partie du territoire s'élève à 39,618 milliards de FCFA, dont 38,076 milliards FCFA directement affectés au budget de l'État.



Les sociétés pétrolières BP et Kosmos emploient ensemble 207 personnes dans la région, pour une masse salariale totale de 37 milliards de FCFA. L'enveloppe dépensée par BP et Kosmos auprès des fournisseurs locaux s'élève à 7,212 milliards de FCFA.



Par ailleurs, BP seule a dépensé 23,819 milliards de FCFA auprès des entreprises étrangères, soulignant à la fois l'ancrage local partiel et la forte dépendance aux fournisseurs internationaux.



Sur le volet social, BP a consacré 904 millions FCFA au titre des paiements sociaux en faveur des communautés locales. En matière d'environnement, la même société a dégagé une enveloppe de 523 millions FCFA pour des paiements environnementaux.