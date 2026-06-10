Drame à Vélingara : quatre enfants, dont trois d'une même famille, meurent par noyade à Kandiama

La commune de Sinthiang Koundara, dans le département de Vélingara, est plongée dans la consternation après un drame survenu mardi 9 juin à Kandiama. Quatre enfants, dont trois issus d'une même famille, ont perdu la vie par noyade dans une fosse remplie d'eau de pluie.



Selon les informations recueillies sur place, les victimes s'étaient rendues dans une ancienne fosse utilisée pour la fabrication de briques traditionnelles. Avec les récentes pluies, cette excavation, devenue particulièrement profonde, s'était remplie d'eau. Les enfants auraient décidé de s'y baigner avant que le drame ne survienne.



Après avoir plongé dans l'eau, ils ne sont malheureusement jamais remontés à la surface. L'alerte a été donnée, mais l'irréparable avait déjà eu lieu. Les corps sans vie des quatre enfants ont été découverts aux environs de 18 heures passées.



Informées de la situation, les autorités ont rapidement réagi. La gendarmerie, accompagnée des sapeurs-pompiers, s'est rendue sur les lieux pour les constatations d'usage et les opérations de récupération des corps.



Les dépouilles ont ensuite été transférées à la morgue du centre de santé de Médina Gounass. Jusqu'à ce mercredi, elles n'avaient pas encore été remises aux familles endeuillées.



Face à ce drame qui suscite une vive émotion dans tout le département de Vélingara, une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer avec précision les circonstances de cette tragédie.



Cette nouvelle catastrophe remet également sur la table la question de la sécurisation des fosses et carrières abandonnées qui, en saison des pluies, se transforment en véritables pièges pour les populations, particulièrement les enfants.



À Kandiama comme dans les localités environnantes, la douleur est immense. Les habitants peinent encore à réaliser la perte brutale de ces quatre jeunes vies, emportées dans des circonstances aussi tragiques que bouleversantes.