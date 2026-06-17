Conseil des ministres : Bassirou Diomaye Faye annonce un projet de loi sur le patriotisme économique et l'apurement de la dette intérieure

Réuni ce mercredi 17 juin 2026 au Palais de la République, le Conseil des ministres a posé les jalons d'une nouvelle doctrine économique. En ce sens, il a instruit le Premier ministre de finaliser un projet de loi d'orientation stratégique portant sur le patriotisme économique, un texte qui devrait intégrer une doctrine innovante pour le financement de l'économie nationale.



Pour donner un souffle immédiat aux acteurs économiques, le chef de l'État a insisté sur l’urgence d’un apurement progressif mais accéléré de la dette intérieure de l'État. De plus, un accompagnement public ciblé sera déployé en faveur des entreprises, tant publiques que privées, qui traversent actuellement des difficultés. L'objectif affiché est de préserver les outils de production et de sauvegarder les emplois des Sénégalais.