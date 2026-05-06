Conseil des ministres : Bassirou Diomaye Faye ordonne une réforme urgente des rémunérations et de la politique de l’emploi

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a placé la revalorisation des revenus et l'insertion professionnelle au sommet des priorités du Conseil des ministres tenu ce mercredi 6 mai. Face aux attentes du monde du travail, le Chef de l'État a exigé une accélération des concertations sur la réforme du système de rémunérations dans les secteurs public et parapublic, parallèlement à une modernisation profonde du système de retraites.







Pour dynamiser le marché du travail, le Président a ordonné la mise en œuvre immédiate de la nouvelle Politique nationale de l’Emploi. Il a également prescrit un suivi permanent du déploiement de la Convention nationale État-Employeurs privés, tout en demandant au Gouvernement d'examiner avec diligence les cahiers de doléances remis par les centrales syndicales lors de la Fête du Travail.







Au-delà de ces enjeux financiers et d'insertion, le Chef de l'État a salué l'adoption des projets de Code du Travail et de Code de Sécurité sociale, soulignant le sens des responsabilités du patronat et des syndicats. Il a exhorté le Gouvernement à veiller au respect des engagements du Pacte de stabilité sociale pour garantir une croissance durable.







Sur le plan de l'intégrité et de la protection, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la finalisation de la ratification de la Convention n°190 de l'OIT contre la violence et le harcèlement en milieu professionnel. Il a par ailleurs fixé au mois de juin 2026 la date limite pour l'installation d'un Comité de dialogue social dans chaque ministère et appelé à l'adoption rapide du projet de loi relative à la protection sociale.







Cette communication globale fait suite à la réception du rapport 2025 sur le Dialogue social. Le Président a conclu en félicitant les travailleurs sénégalais pour leur contribution au développement national, réitérant son engagement pour un climat social apaisé et institutionnalisé.

