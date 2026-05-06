Diplomatie : Le Président Bassirou Diomaye Faye attendu à Nairobi pour le Sommet « Africa Forward »

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a informé le Conseil des ministres ce mercredi de son agenda international imminent. Le Chef de l'État se rendra à Nairobi, au Kenya, pour participer au Sommet « Africa Forward », prévu du 11 au 13 mai 2026.
Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du suivi de l’intégration africaine, de la coopération régionale et du renforcement des partenariats stratégiques du Sénégal. Le sommet devrait réunir plusieurs dirigeants du continent pour échanger sur les perspectives de développement et les dynamiques de coopération économique en Afrique.
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