Sécurisation des documents administratifs : Ousmane Sonko engage une réforme majeure pour garantir authenticité et traçabilité

En Conseil des ministres, le Premier ministre Ousmane Sonko a abordé la sécurisation des documents administratifs.



Considérant les documents authentiques comme le premier baromètre de la crédibilité des procédures étatiques, le Premier ministre a engagé le chantier stratégique dédié à la sécurisation de l’ensemble des documents officiels de l’État.



Ousmane Sonko a présenté un état des lieux du fonctionnement actuel de l’administration, marqué par la circulation de documents insuffisamment sécurisés, le défaut de standardisation des actes, l’hétérogénéité des supports et l’absence de mécanismes robustes de traçabilité.



Il a souligné que ces vulnérabilités concernent des documents à forte valeur stratégique et juridique, dont les diplômes et attestations, les passeports, permis de conduire et cartes d’identité nationale, ainsi que les actes à incidence financière.



Face à ces enjeux et dans l’optique de conduire une transformation durable, le chef du gouvernement a retenu la mise en place d’un dispositif national intégré de sécurisation des documents administratifs. La réforme engagée vise à sécuriser les documents administratifs en garantissant, de manière systématique et vérifiable, leur authenticité, leur intégrité, leur traçabilité et leur valeur juridique.



Elle repose sur la définition de standards nationaux de sécurité documentaire, la mise en place de chaînes de production sécurisées, l’intégration de dispositifs physiques et numériques de protection, la sécurisation des données et des processus de personnalisation ainsi que la mise en place de systèmes de vérification accessibles et fiables.









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