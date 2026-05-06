Tabaski 2026 : Bassirou Diomaye Faye exige un approvisionnement correct et des prix accessibles

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a instruit le Gouvernement, ce mercredi en Conseil des ministres, de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un bon déroulement de la fête de la Tabaski. Le Chef de l'État a insisté sur l'urgence d'assurer un approvisionnement correct des marchés en moutons et en denrées de consommation courante, tout en veillant à ce que les prix restent accessibles aux populations.







En prévision de cette période de forte mobilité, le Président a donné des instructions fermes pour le renforcement de la sécurité routière sur l'ensemble du territoire. Il a également demandé une organisation rigoureuse des systèmes de transport publics urbains et interurbains afin de faciliter le déplacement sécurisé des personnes et des biens.







Parallèlement aux préparatifs de la Tabaski, le Chef de l'État a demandé au Gouvernement d'accorder une attention particulière à l'organisation de la 138ème édition du Pèlerinage marial de Popenguine. Il a exhorté les services de l'État à anticiper les besoins logistiques et sécuritaires pour accompagner la communauté catholique dans la célébration de cet événement religieux majeur.

