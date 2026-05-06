Inondations au Sénégal : Bassirou Diomaye Faye exige un plan d'urgence avant l'hivernage

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a fait de la lutte contre les inondations une priorité du Conseil des ministres ce mercredi, rappelant que cette problématique mobilise des ressources financières massives et de nombreuses entités publiques. Face à l'imminence de l'hivernage, le Chef de l'État a exigé des mesures préventives immédiates pour protéger les populations des localités vulnérables.







Dans sa communication, il a instruit le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement ainsi que le Ministre de l’Intérieur de dresser un état des lieux exhaustif des projets, travaux et opérations de secours déjà engagés. Cette évaluation doit permettre de sécuriser en priorité les zones historiquement touchées par les eaux.







Le Président a également ordonné une accélération de la mise en œuvre du Programme national de Prévention et de Gestion des Inondations. Cette directive vise à couvrir l'ensemble des risques identifiés tout en répondant aux besoins opérationnels et financiers signalés par les services techniques pour garantir l'efficacité des interventions durant la saison des pluies.

