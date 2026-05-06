Relance économique : Bassirou Diomaye Faye mise sur le patriotisme économique et le soutien au secteur privé

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi le Conseil des ministres, mettant l'accent sur la souveraineté économique et le renforcement du secteur privé. Suite à la séance inaugurale du Conseil stratégique de l’Initiative « SunuChampions » du 28 avril dernier, le Chef de l'État a ordonné au Gouvernement et aux organisations faîtières d'accompagner la matérialisation de cette stratégie inclusive et pragmatique.







Le Chef de l’État a fixé un calendrier précis pour plusieurs réformes législatives majeures, exigeant la finalisation du projet de loi d’orientation sur le patriotisme économique avant la fin du mois de juin 2026. Cette volonté de réforme s'étend également à la modernisation des cadres fiscaux et douaniers avec l'accélération de la finalisation des projets de Code des Douanes et de Code général des Impôts, visant une amélioration significative de l’environnement des affaires.







Dans une perspective de modernisation de l'État, le Président a prescrit l'intensification de la digitalisation des procédures administratives et la systématisation des guichets uniques. Sur le volet financier, il a instruit le Gouvernement d'engager des concertations pour la mise en place d'un dispositif bancaire national dédié au financement du développement, tout en abordant l’apurement de la dette intérieure pour soutenir la relance du secteur des Bâtiments et Travaux publics (BTP).







Le capital humain et l'industrie occupent également une place centrale dans cette nouvelle dynamique. Bassirou Diomaye Faye a demandé d'accentuer le développement des filières scientifiques et de déployer intensivement des programmes de formation professionnelle dès le collège. Ces mesures doivent s'articuler avec la nouvelle Politique industrielle du Sénégal et la Stratégie nationale de Promotion de l’Investissement pour assurer une croissance économique durable et souveraine.

