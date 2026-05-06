Ligue des champions : le PSG résiste au Bayern et se qualifie en finale

Après un match aller fou conclu sur le score de (5-4), le PSG a résisté au Bayern Munich à l'Allianz Arena (1-1) et se qualifie pour la troisième fois pour la finale de la Ligue des champions.
Le PSG pourra ainsi défendre son titre acquis en 2025 face à Arsenal le 31 mai prochain.
Le PSG pourra ainsi défendre son titre acquis en 2025 face à Arsenal le 31 mai prochain.
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