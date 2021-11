Conseil des ministres : Macky Sall annonce le retour du poste de Premier ministre

Un projet de loi portant révision de la Constitution a été adopté ce mercredi, en Conseil des ministres. A cet effet, le poste de Premier ministre, supprimé par le Président de la République Macky Sall, sera rétabli par l'Assemblée nationale "en procédure d'urgence".



"Cette restauration, qui vient ainsi adapter l’organisation du pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et socio-politique, s’accompagne d’une nécessaire requalification des rapports entre l’exécutif et le législatif, notamment la réintroduction de la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale et le pouvoir de dissolution de celle-ci dévolu au Président de la République", peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres.



Pour mémoire, le poste de Pm avait été supprimé il y a deux ans. Le mardi 14 mai 2019, un communiqué du gouvernement avait indiqué que « M. le président de la République a promulgué ce jour la loi constitutionnelle portant suppression du poste de premier ministre ».