Conseil des ministres : Waly Diouf Bodiang, Babo Amadou Ba et Lamine Barra Lo remplacés

À l'issue du Conseil des ministres, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à une nouvelle vague de nominations marquée par le remplacement de plusieurs directeurs généraux et responsables d'établissements publics.
Parmi les principaux changements, Doune Pathé Mbengue est nommé directeur général du Port autonome de Dakar (PAD) en remplacement de Waly Diouf Bodiang.
À la tête du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), Soulèye Kane succède à Babo Amadou Ba.
À l'Office national de formation professionnelle (ONFP), Mame Awa Ndoye remplace Lamine Barra Lo.
Le président de la République a également nommé Karamba Diallo à la direction générale de la SEN-Pharmacie nationale d'approvisionnement (SEN-PNA), en remplacement de Seydou Diallo.
À l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Couro Kane devient secrétaire générale en remplacement de Yellamine Goumbala.
Du côté de l'Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM), Mamadou Thiaw succède à Bécaye Diop au poste de directeur général.
Parmi les principaux changements, Doune Pathé Mbengue est nommé directeur général du Port autonome de Dakar (PAD) en remplacement de Waly Diouf Bodiang.
À la tête du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), Soulèye Kane succède à Babo Amadou Ba.
À l'Office national de formation professionnelle (ONFP), Mame Awa Ndoye remplace Lamine Barra Lo.
Le président de la République a également nommé Karamba Diallo à la direction générale de la SEN-Pharmacie nationale d'approvisionnement (SEN-PNA), en remplacement de Seydou Diallo.
À l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Couro Kane devient secrétaire générale en remplacement de Yellamine Goumbala.
Du côté de l'Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM), Mamadou Thiaw succède à Bécaye Diop au poste de directeur général.
Autres articles
-
Industries chimiques du Sénégal : les députés dépêchent une mission de contrôle après de récents accidents industriels
-
Campagne pour l'ONU : l'APR appelle à une mobilisation massive pour accueillir Macky Sall
-
Retour de Macky Sall : l'APR répond aux critiques et met le pouvoir au défi d'abroger la loi d'amnistie
-
Partenariat : Bassirou Diomaye Faye reçoit le président de la BOAD
-
Télécoms : Helios Towers annonce un investissement de 150 millions de dollars au Sénégal